Следователи закончили обыск в офисе Фонда борьбы с коррупцией в Москве

По словам директора организации Ивана Жданова, силовики изъяли пару телефонов и диск. Следственные действия проводились в рамках дела о клевете, которое было возбуждено в отношении основателя фонда Алексея Навального. Сам политик сегодня был допрошен, Навальный рассказал, что следователи хотят провести у него два обыска: один в съемной квартире, второй — по прописке. Поводом для уголовного преследования стало критические высказывание о героях агитационного ролика за поправки к конституции. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны. С Навального взяли подписку о невыезде.