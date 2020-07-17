Строители Лахта центра прекратили забастовку

Сейчас они ведут переговоры с руководством компании-работодателя.

Несколько сотен сотрудников компании «Ренейссанс Констракшн», которые строят «Лахта Центр» сейчас ведут переговоры с главой фирмы Андреем Власенко. В них также участвует консул Узбекистана в Петербурге. Сегодня рабочие устроили забастовку, они требовали, чтобы им выплатили зарплату за весну. В тоже время представители компании-работодателя в разговоре с журналистами издания Фонтанка.ру сказали, что у компании нет долгов перед сотрудниками, все деньги были выплачены в срок. Руководство «Ренейссанс Констракшн» считает, что нынешние требования митингующих выходят за рамки заключенного ранее трудового договора. В свою очередь, представитель узбекской диаспоры Валишер Хайдаров сказал интернет-порталу Росбалт, что рабочие цитирую «доведены до предела» конец цитаты. Это не первый митинг строителей Лахта Центра. Они уже бастовали в феврале этого года и также требовали выплатить им долги по зарплате. Добавлю, в башне на северо-западе Петербурга разместиться штаб-квартира «Газпрома».

По информации СМИ, сегодняшний митинг могли спровоцировать события на других заводах компании. Ранее на этой неделе подобную акцию устроили рабочие на стройке Амурского газоперерабатывающего завода.