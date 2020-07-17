Родители и учителя выпускников школ потребовали отменить результаты ЕГЭ по химии

Они пожаловались на слишком сложные задания экзамена этого года.

На некоторые вопросы, которые были даны школьникам, смогут ответить только профессионалы-химики, уверены авторы сразу нескольких петиций, которые появились на платформе Change.org. Среди них – инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян. По его мнению, выпускникам необходимо было знать не только школьную программу, но и университетские труды.

Родители же сдававших ЕГЭ по химии учеников утверждают, что тренировочные задания были совсем другими как по формулировкам, так и по содержанию. А одна из учительниц из Красноярского края и вовсе настаивает, что в качестве эксперимента сдавала ЕГЭ вместе со своими учениками и также с трудом ответила на некоторые вопросы.

Помимо отмены результатов экзамена родители потребовали изменить критерии оценки работ и снизить минимальный балл прохождения испытания. Соответствующие петиции подписали уже несколько тысяч человек. При этом, несмотря на их возмущение, результаты экзамена по химии пока не были опубликованы.

В Рособрнадзоре, тем временем, отрицают, что задания для ЕГЭ по химии были слишком сложные, и уверяют, что они соответствуют школьной программе. При этом в ведомстве пообещали после получения результатов провести комплексный анализ итогов испытания.