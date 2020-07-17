Минприроды подготовило новую версию проекта постановления правительства о запрещенных видах деятельности на Байкале

Министерство природы подготовило новую версию проекта постановления правительства, которым устанавливаются запрещенные виды деятельности в центральной экологической зоне Байкала, — пишет сегодняшний «Коммерсантъ».

Глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов из «Единой России» обратился к министру природных ресурсов. Он просит не допустить захоронения отходов и вырубки леса на Байкале.