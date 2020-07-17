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18:21, 17 июля 2020

СК сообщил, что экспертиза подтвердила подлинность останков цесаревича Алексея и княжны Марии Романовых

Следственный комитет сообщил, что экспертиза подтвердила подлинность останков детей Николая II – цесаревича Алексея и княжны Марии. В этом сомневалась Русская православная церковь. По данным СК, в ходе расследования проведены десятки экспертиз.

37 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетические, трасологические, почерковедческие и другие, были проведены с момента возобновления расследования в 2015 году. Об этом газете «Известия» рассказала следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова.

Результаты некоторых экспертиз озвучила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Другой следственный эксперимент опровергает предположения о том, что тела убитых членов царской семьи уничтожили с использованием серной кислоты и огня.

В СК отмечают, что работа следствия далека от завершения. Ожидаются новые экспертизы и заключения экспертов. Так в частности планируется с помощью 3d-модели сопоставить повреждения шляпы Николая II, которая была на нем в момент ранения в Японии, с ранами на черепе.

Как отмечают в СК, проведенные к этому моменту экспертизы развеивают сомнения в том, что останки, найденные в 1979 году под Екатеринбургом, принадлежат членам царской семьи. А останки, обнаруженные спустя почти 30 лет, действительно принадлежат цесаревичу Алексею и княжне Марии.

Останки цесаревича Алексея и княжны Марии сейчас находятся в Ново-Спасском мужском монастыре в Москве.

В РПЦ считают, что следствие по делу об убийстве царской семьи должно выяснить все детали. Спешить с выводами не стоит, — заявил «Эху Москвы» заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Кипшидзе обратил внимание на важность вопроса о подлинности останков царской семьи.

Точка в деле об убийстве царской семьи уже давно поставлена, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист и историк Николай Сванидзе. По мнению Сванидзе, РПЦ руководствуется какими-то внутренними сомнениями. Николай Сванидзе напомнил, что не захоронены останки цесаревича Алексея. По словам Сванидзе, на сегодняшний день досконально известно все, что произошло 102 года назад в подвале Ипатьевского дома.

В Екатеринбурге сегодня завершились основные мероприятия Царских дней. Главным событием стал крестный ход, проведение которого вызывала много споров в условиях пандемии. Параллельно официальным мероприятиям Екатеринбургской епархии собственный крестный ход провел и опальный схиигумен Сергий, находящийся в конфликте с официальным представительство РПЦ на Урале.

2 крестных хода в память о расстреле царской семьи ещё неделю назад получили статус официального и альтернативного. Екатеринбургская епархия традиционно провела богослужение перед Храмом-на-Крови и в районе 02-30 колонна верующих выдвинулась в направлении Монастыря на Ганиной Яме. По словам корреспондентов портала е1 и Знак.КОМ, епархия следовала указаниям светских властей: верующим и паломникам раздавали маски, измеряли температуру, напоминали про социальную дистанцию. При этом среди участников официального богослужения и крестного хода было немало тех, кто считает опасность коронавируса преувеличенной. По информации Екатеринбургской епархии, в крестном ходе приняли участие порядка 10 тысяч человек.

Крестный ход в Среднеуральском женском монастыре получил статус альтернативного, поскольку обитель уже месяц находится под управлением опального схимонаха Сергия (Романова). По разным данным в Крестном ходе внутри монастыря приняли участие от 500-т человек до полутора тысяч. Среди знаменитостей, которых называют близкими к Сергию, в монастыре заметили хоккеиста Павла Дацюка, актера «Уральских Пельменей» Дмитрия Соколова. Также в Среднеуральский монастырь приехал Владимир Квачков, — полковник ГРУ в отставке, отбывший срок за организацию вооруженного мятежа в России и обвинявшийся в покушении на экс-главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса.

Завтра мероприятия Царских дней пройдут в Алапаевске, где почти сразу после царской семьи были казнены великие князья, представители дома Романовых.



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