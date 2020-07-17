В России по поручению президента Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности войск и флотов

В России по поручению президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности войск и флотов, — сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в мероприятии задействовано около 150 тысяч военнослужащих.

Внезапная проверка войск дает возможность концентрации вооруженных сил на каком-либо направлении накануне крупных маневров, — считает военный обозреватель Александр Гольц. Как напомнил Гольц, в 2014 году Владимир Путин отдал указание о такой же проверке. Российские войска разместились по периметру российско-украинской границы. Это предшествовало присоединению Крыма и событиям в Донбассе.