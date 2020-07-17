В Нидерландах почтили память жертв катастрофы «Боинга»

Самолет выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит на востоке Украины. Погибли 298 человек.

МИД Украины призвал Россию признать ответственность за гибель рейса МН17. В Киеве подчеркивают, что настроены продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами по совместной следственной группе. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский надеется, что суд в Гааге установит виновников гибели самолета. Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, — добавил Зеленский.