Чешский знакомый арестованного по обвинению в госизмене журналиста Сафронова отрицает любое отношение к спецслужбам

В своем заявлении Мартин Лариш утверждает, что в его разговорах с Иваном Сафроновым речи о государственных секретах никогда не шло.

Мартин Лариш, заявление которого опубликовал в своем Телеграм-канале журналист русской службы BBC Илья Барабанов, называет арест Сафронова «досадным недоразумением» и выражает надежду, что оно будет разрешено, а обвинения с Сафронова снимут и он будет освобожден. Свою возможную причастность к чешским спецслужбам Лариш отрицает. По версии следствия, Сафронов, мог быть завербован8 лет назад неназванным представителем чешской разведки, а в 2017 по интернету отправил своему неназванному контрагенту некую закрытую информацию. Издание «Проект» утверждало, что контактом Сафронова в Чехии следствие может считать именно Мартина Лариша. В Чехии он работает директором пражского Центра по анализу и профилактике безопасности, который готовит доклады о безопасности в Восточной Европе и Африке. ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе также называл Лариша агентом спецслужб. До получения своей работы в Праге Лариш пару лет в начале 10-х работал в Москве как журналист газеты Lidove noviny. Впрочем, как утверждает Иван Павлов, адвокат Ивана Сафронова, в следственных документах уголовного дела имени Мартина Лариша нет. Что касается характера общения с Сафроновым, то по словам Лариша, оно носило исключительно дружеский и отчасти профессиональный характер, когда они как коллеги затрагивали различные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности». В Чехии, по словам Лариша, никакого доступа к секретным материалам у него нет, а сотрудничество с разведкой этой или какой-либо иной страны он категорически отрицает, называя абсурдом.

Иван Сафронов был задержан утром 7 июля. В ФСБ утверждают, что по заданию одной из спецслужб НАТО, он собирал секретные данные о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Журналист вины не признает.