ФСБ объявила о том, что в Хабаровске предотвращен теракт в местах массового скопления людей

По версии спецслужбы, атаку с применением зажигательных устройств планировал гражданин одной из центральноазиатских республик. У подозреваемого изъяты бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации, а в его телефоне обнаружена видеозапись присяги лидерам террористов и переписка с обсуждением теракта, — добавили в Центре общественных связей.

Стоит напомнить, что в Хабаровске с 11-го июля проходят несанкционированные акции в поддержку губернатора края Сергея Фургала. Он арестован по обвинению в организации убийств предпринимателей в начале 2000-х годов. Своей вины Фургал не признал.

Завтра в Хабаровске ожидается новая массовая акция. Сторонники Фургала опасаются провокаций. Новый митинг обещает стать таким же массовым как и в прошлую субботу, когда тысячи хаборовчан сначала собрались возле областной администрации, а потом устроили шествие по центральным улицам. К акции подключатся жители из других районов края. Список требований не меняется.

Манифестанты выступают за открытое расследование, перевод самого Фургала и суда из Москвы обратно в Хабаровск. Говорят часто о рассмотрении дела судом присяжных. В виновность губернатора даже рядовые горожане, игнорирующие по тем или иным причинам протесты, отказываются верить.

Полиция до сих пор не реагировала на возросшую до небывалых высот уличную активность. Но в местных интернет-сообществах все чаще звучат опасения относительно провокаций на митинге и последующего разгона с задержаниями.

Бюджетников предупреждают об опасности распространения коронавируса из-за митинга. Самым активным горожанам уже недвусмысленно намекнули на уголовную ответственность за их публикации.

Акция несогласована. В соцсетях приглашают горожан собраться на площади Ленина и покормить голубей. Акции в поддержку Сергея Фургала пройдут и в других городах Хабаровского края.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук считает, что митингующим платят за участие в уличных акциях. Кравчук добавил, что в городе повысилась заболеваемость коронавирусной инфекцией, несмотря на то, что полицейские раздают маски протестующим.

Власти Приморского края назвали провокацией утверждения о рассылке инструкций местными СМИ по освещению акций в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. Ранее издание «База» опубликовало документ, из которого следует, что власти требуют от журналистов дискредитировать организаторов, сообщать об угрозе заражения коронавирусом на митингах, а также напоминать об ответственности за несанкционированные акции. Тех, кто откажется отрабатывать тему, обещали уволить. Подлинность этого документа «Базе» подтвердили журналисты двух региональных изданий.

Сегодня же телеканал «Хабаровск» показал сюжет, в котором люди, которых представляют как жителей города, жалуются на митинги и опасаются вспышки коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недопустимыми попытки ограничения работы журналистов. При этом Песков также опасается роста случаев коронавируса в Хабаровске из-за протестов.