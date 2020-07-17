Власти Израиля ужесточают ограничения из-за роста числа заболеваний коронавирусом

Правительство приняло решение закрыть рестораны, спортивные залы и фитнес-клубы, пишет газета The Times of Israel. В то же время будут работать пляжи. Не планируется ограничений на передвижение. Рестораны смогут работать навынос и доставку, а тренажерные залы смогут допускать на тренировки профессиональных спортсменов. Власти запрещают собрания более 10 человек в помещении и более 20 на улице.