Власти Израиля ужесточают ограничения из-за роста числа заболеваний коронавирусом

Правительство приняло решение закрыть рестораны, спортивные залы и фитнес-клубы, пишет газета The Times of Israel. В то же время будут работать пляжи. Не планируется ограничений на передвижение. Рестораны смогут работать навынос и доставку, а тренажерные залы смогут допускать на тренировки профессиональных спортсменов. Власти запрещают собрания более 10 человек в помещении и более 20 на улице.
2020-07-17T17:32:49+03:00
2020-07-17T17:32:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 17 июля 2020
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