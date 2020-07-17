Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что более половины жителей города обладают коллективным иммунитетом

Он считает оправданным сравнение Москвы с Нью-Йорком. При этом, сказал Собянин, здравоохранение в американском мегаполисе не справилось с нагрузкой, в то время как в столице удалось сгладить пик и растянули процесс на три месяца, передает агентство РИА Новости. Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова говорила, что антитела к коронавирусу есть у 22% москвичей.