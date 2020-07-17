Бывшее руководство колонии в Калмыкии стало фигурантом дела о террористическом сообществе

По данным следствия, в исправительном учреждении два года действовала террористическая группировка, которая объединяла около 100 осужденных. По делу проходят бывший начальник колонии и его заместитель. Следствие считает, что за взятки должностные лица разрешали проносить вза решетку мобильные телефоны, планшеты, запрещенную экстремистскую литературу, аудио— и видеоматериалы, а также символику террористических организаций. Оба подозреваемых задержаны.