Бывшее руководство колонии в Калмыкии стало фигурантом дела о террористическом сообществе

По данным следствия, в исправительном учреждении два года действовала террористическая группировка, которая объединяла около 100 осужденных. По делу проходят бывший начальник колонии и его заместитель. Следствие считает, что за взятки должностные лица разрешали проносить вза решетку мобильные телефоны, планшеты, запрещенную экстремистскую литературу, аудио— и видеоматериалы, а также символику террористических организаций. Оба подозреваемых задержаны.
2020-07-17T17:31:44+03:00
2020-07-17T17:31:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 17 июля 2020
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