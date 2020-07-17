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17:07, 17 июля 2020

Группа депутатов Госдумы обратились в спортивные инстанции с просьбой оставить клуб «Оренбург» в РПЛ

«Оренбургу» действительно не повезло. После возобновления чемпионата клуба проиграл все 6 матчей подряд. Два поражения были техническими. Из-за случаев заболевания КОВИД-19 встречи с «Уралом» и «Краснодаром» отменили, хотя другим клубам разрешали и переносы, и игры без зараженных футболистов. Четыре депутата Государственной Думы, представляющих разные партии написали письмо в Министерство спорта, Российский футбольный союз и Российскую премьер-лигу с просьбой, как указывается, рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в премьер-лиге, ссылаясь на коронавирусные трудности. Коллега, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев их не поддержал сказав, что своими депутатскими запросами могут вмешиваться не во все сферы жизни. Наберитесь сил окрепните и возвращайтесь на будущий год – пожелал оренбургским футболистам политик.

«Оренбург» гарантировал себе 16 место в РПЛ после поражения от «Зенита» со счетом 1-4.



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