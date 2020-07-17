Конституционный суд Германии потребовал ограничить доступ спецслужб к информации о гражданах

Некоторые положения закона о телекоммуникациях, которые разрешают такой доступ, противоречат конституции, признали судьи. Речь в том числе идет и о нарушении прав на информационное самоопределение и на тайну сведений, передаваемых по сетям телекоммуникации, пишет сайт немецкого медиахолдинга DW. Суд поручил законодательному органу разработать соответствующую новые правила. Силовые структуры смогут запрашивать контактные данные пользователей, а также детали договоров. Но не получат информацию об использовании сервисов или содержание разговоров.
2020-07-17T17:04:51+03:00
2020-07-17T17:04:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:04, 17 июля 2020
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