Конституционный суд Германии потребовал ограничить доступ спецслужб к информации о гражданах

Некоторые положения закона о телекоммуникациях, которые разрешают такой доступ, противоречат конституции, признали судьи. Речь в том числе идет и о нарушении прав на информационное самоопределение и на тайну сведений, передаваемых по сетям телекоммуникации, пишет сайт немецкого медиахолдинга DW. Суд поручил законодательному органу разработать соответствующую новые правила. Силовые структуры смогут запрашивать контактные данные пользователей, а также детали договоров. Но не получат информацию об использовании сервисов или содержание разговоров.