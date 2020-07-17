Рубль сегодня дешевел по отношению к доллару и евро до рекордных значений с начала мая

Это показали торги на Московской бирже.

Начало торгов ознаменовалось длительным падением рубля, в ходе которого курс евро по отношению к отечественной валюте поднимался выше 82 рублей, а курс доллара – почти до 72 рублей. Удешевление составило свыше 0,5%. К середине дня, впрочем, потери были несколько отыграны, но не сильно. Сейчас же на Мосбирже евро вновь превышает 82 рубля. По мнению экспертов, такое поведение валюты связано со снижением спроса на рублевые активы перед выходными днями и развитием санкционной темы. Кроме того, влияет и снижение цен на нефть, ожидания новой волны коронавируса и новый виток напряженности в отношениях между США и Китаем.

Между тем курс доллара, установленный на завтра Центробанком, составляет 71,71 рубль. Курс евро – 81,68 рубль.