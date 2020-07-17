В Шереметьево отказались выходить на работу строители взлетно-посадочной полосы

Как сообщили в Московской прокуратуре, представитель ведомства уже встретился с рабочими. Организована проверка. В ситуации также разбирается Следственный комитет. Интернет-издание Baza написало ранее, что около 100 человек, которые участвуют в реконструкции полосы у терминала B в Шереметьево, потребовали выплатить им обещанные сверхурочные. В администрации аэропорта сказали, что ситуация на стройплощадке находится под контролем и является внутренним делом подрядчика.