ФСБ объявила о предотвращении теракта в Хабаровске, где неделю проходят акции в поддержку арестованного губернатора

Задержан подозреваемый, это гражданин одной из центральноазиатских республик. По версии следствия, он планировал нападение с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей. С минувшей субботы жители Хабаровска, а также других населенных пунктов региона выходят на акции в поддержку арестованного главы региона Сергея Фургала.

Тем временем местный телеканал «Хабаровск» показал сюжет, в котором люди, представленные как жители города, говорят, что им мешают митинги и что из-за массовых собраний они опасаются вспышки коронавирусной инфекции. Очередная акция протеста в поддержку Фургала прошла в Хабаровске сегодня, новая ожидается уже завтра.