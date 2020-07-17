Дожди привели к наводнению в Ростове-на-Дону

Спасатели эвакуировали около ста человек, передает агентство ТАСС. В результате непогоды парализовано автомобильное движение на городских улицах. В зоне наводнения оказались несколько детских садов и больниц. В МЧС говорят, что неблагоприятная погода сохранится в течение ближайших суток, жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности.
2020-07-17T16:33:43+03:00
2020-07-17T16:33:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 17 июля 2020
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