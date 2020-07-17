Рубль дешевел сегодня на Московской бирже

Евро поднимался до рекордных с начала мая значений. Он превышал отметку в 82 рубля. Доллар подходил вплотную к отметке в 71 рубля. Во второй половине дня российская валюта немного отыграла падение, передает агентство «Интерфакс». Эксперты считают, что давление на рубль оказывает дешевеющая нефть, ожидания новой волны коронавируса и напряженность в отношениях между США и Китаем.