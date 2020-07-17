Сотрудники силовых структур проводят обыск в офисе Фонда борьбы с коррупцией

Следственные действия, по словам сотрудников фонда, начались одновременно с допросом главы этой организации Алексея Навального по делу о клевете. Сам политик рассказал, что следователи также хотят провести у него два обыска: один в съемной квартире, второй — по прописке. Навальный добавил, что расследованием занимаются 15 сотрудников СК. Поводом для уголовного преследования стало критические высказывание главы ФБК о героях агитационного ролика за поправки к конституции. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны. Следователи взяли с политика подписку о невыезде.