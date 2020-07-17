Федеральная служба безопасности отчиталась о предотвращении теракта в Хабаровске

Задержан 32-летний выходец из Центральной Азии, передает агентство ТАСС. Представители спецслужбы также говорят, что нашли у задержанного бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. Операция прошла на фоне акций протеста в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала. Жители Хабаровская и еще ряда населенных пунктов выходят на акции на протяжении недели.