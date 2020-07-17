Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова направлено в прокуратуру

Ведомство должно будет утвердить обвинительное заключение, рассказал источник агентства ТАСС в правоохранительных органах. Дальше следует ждать судебного разбирательства, добавил собеседник агентства. Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правилдорожного движения, которое привело к смерти человека. Ему грозит до 12 лет колонии. В начале июня автомобиль, за рулем которого сидел артист, вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. Ее водитель скончался. В полиции говорят, что в момент Аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в его крови были обнаружены следы наркотических веществ.