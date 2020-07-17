Сотни строителей Лахта Центра в Петербурге вышли на митинг с требованием выплатить им зарплату

Руководство компании-работодателя, в свою очередь, утверждает, что никаких долгов нет.

Сотрудники компании «Ренейссанс Констракшн», которые строят «Лахта Центр», утверждают, что им не выплатили зарплату за весну. Из-за этого несколько сотен человек вышли на стихийный митинг к самой башне. Судя по опубликованным видеозаписям, акция проходит мирно, без лозунгов и плакатов. В тоже время представители «Ренейссанс Констракшн» в разговоре с журналистами издания Фонтанка.ру сказали, что у компании нет долгов перед сотрудниками, все деньги были выплачены в срок. Работодатель считает, что нынешние требования митингующих выходят за рамки заключенного ранее трудового договора.

На место уже прибыли глава фирмы Андрей Власенко и консул Узбекистана в Петербурге. Они ведут с бастующими переговоры и просят разойтись, так как в городе из-за эпидемиологической ситуации запрещены массовые мероприятия. По информации СМИ, сегодняшний митинг могли спровоцировать события на других заводах компании. Ранее на этой неделе подобную акцию устроили рабочие на стройке Амурского газоперерабатывающего завода.

Это не первый митинг строителей Лахта Центра. Они уже бастовали в феврале этого года и также требовали выплатить им долги по зарплате.