В центре Хабаровска состоялась очередная акция в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала

Как передает «Интерфакс», несмотря на вечернее время к шествию по улицам города вновь присоединились десятки людей.

Спустя неделю после начала стихийных манифестаций, жители города вечером вновь вышли на митинг, а затем прошли от площади Ленина по центральным улицам и вернулись к зданию краевого правительства. На всем маршруте участников шествия сопровождали полицейские, не вмешиваясь в происходящее. По пути следования на здании местной больницы, по ходу движения колонны, участников встречал баннер со словами «Мы хотим тишины», а на рекламных экранах велась трансляция сообщений о наказании за выход на несогласованные митинги.

На этом фоне появились сообщения, что дальневосточным СМИ якобы дано техзадание освещать уличные акции с неизменным упоминанием об опасности распространения коронавируса в местах массового скопления. Впрочем, власти это отрицают, хотя не исключают возобновления жестких карантинных мер с закрытием прогулочных зон. Сегодня же центр общественных связей ФСБ отчитался о предотвращенном в городе теракте – якобы атаку с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей в Хабаровске по указанию неназванных международных террористов планировал 32-летний гражданин центральноазиатской республики. Опубликовано видео задержания, мужчина арестован.

Митинги с требованием справедливого разбирательства по делу Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля.