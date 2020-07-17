РПЦ находится в диалоге со следствием по вопросу подлинности останков детей Николая II и ждет результатов экспертиз

Русская Православная Церковь находится в диалоге со следствием по вопросу подлинности останков детей Николая II и ждет результатов экспертиз. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя новость о том, что экспертизы СК подтвердили принадлежность найденных в Поросенковом логу человеческих останков детям Николая II — цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.

«Работа, которая ведется, в том числе, совместно со Следственным комитетом, по установлению подлинности является очень важной и, как неоднократно церковь заявляла, не требует никакой поспешности. Как мне известно, экспертиза продолжается, следствие проводит новые генетические экспертизы, которые носят комплексный характер. Мы находимся в диалоге с ними по этому вопросу и считаем, что этот процесс продолжается достаточно сбалансированным образом», — сказал он.

В.Кипшидзе подчеркнул, что экспертизы должны продолжаться «в спокойном режиме». «По мере того, как она приведет к какому-либо результату, этот результат будет рассмотрен в соответствующем порядке, который принят в церкви для рассмотрения вопросов такой важности», — заметил он.

Ранее представители Следственного комитета сообщили, что по результатам экспертиз найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II — цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.