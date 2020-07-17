Акционист Петр Павленский, который находится во Франции, отказался проходить психиатрическую экспертизу

Павленский находится под судебным контролем. Одно из условий его пребывания на свободе – предоставление справки о том, что ему необходима психиатрическая помощь. Очередной документ он должен был представить 15 июля, однако вместо него правоохранительные органы получили письмо в котором акционист объявил об отказе пройти процедуру. Павленский объяснил это несогласием с тем, что наука, как он выразился становится инструментом идеологической унификации. Во Франции Павленский проходит по двум делам. Его обвиняют в нападении с оружием на вечеринке по случаю Нового Года, а также в распространении видео интимного характера, героем которого стал кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво. Послу публикации ролика он вынужден был отказаться от участия в выборах.

Павленский известен своими акциями, как в России, так и во Франции. В частности, он поджег двери приемной ФСБ на Лубянке, и банка Франции в Париже, а также прибил свои гениталии к брусчатке Красной площади.