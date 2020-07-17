ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске

Утверждается, что взрыв планировался в местах массового скопления людей в столице края, где в последние дни проходят массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

Двое силовиков в масках и камуфляже выволакивают из белого седана, стоящего на стоянке, мужчину – его лицо скрыто, на него надевают наручники, а затем вываливают на землю содержимое рюкзака – там нож, отвертка пакет, внутри которого бутылки с зажигательной смесью, флаг международной террористической организации – это кадры видео, которое распространила ФСБ. В конце ролика запись, которую, как сообщается, обнаружили в телефоне задержанного – на ней он с закрытом лицом на фоне того же флага приносит присягу террористам. Там также была переписка с обсуждением планируемого теракта. Его, как утверждается в сообщении ФСБ, гражданин одной из центрально-азиатских республик планировал совершить в местах массового скопления людей. В дальнейшем он планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Его отправили под арест.

Митинг в защиту Фургала проходят в Хабаровске с 11-го июля. Ранее власти предупредили о введении новых ограничений по коронавирусу из-за роста заболеваемости.

Президент Путин пока не принял решения об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, регион не может долго оставаться без исполняющего обязанности руководителя. Песков добавил, что при принятии решения Путин руководствуется докладами о ходе расследования в отношении губернатора, а также информацией о ситуации в крае.