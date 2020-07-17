Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Ирину Подносову на должность зам.председателя Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Ирину Подносову на должность заместителя председателя Верховного суда – главы коллегии по экономическим спорам, — сообщает ТАСС. Подносова закончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета в 1975-м году, одновременно с президентом Путиным. Как пишет «КоммерсантЪ», Подносова более 30-ти лет работает судьей, возглавляла Леноблсуд и Второй апелляционный суд общей юрисдикции. Она считается весьма влиятельным человеком в судебной системе, хотя и не имеет опыта работы в арбитраже, которым ей придется заниматься на новом посту.
2020-07-17T14:33:56+03:00
2020-07-17T14:33:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 17 июля 2020
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