Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Ирину Подносову на должность зам.председателя Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Ирину Подносову на должность заместителя председателя Верховного суда – главы коллегии по экономическим спорам, — сообщает ТАСС. Подносова закончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета в 1975-м году, одновременно с президентом Путиным. Как пишет «КоммерсантЪ», Подносова более 30-ти лет работает судьей, возглавляла Леноблсуд и Второй апелляционный суд общей юрисдикции. Она считается весьма влиятельным человеком в судебной системе, хотя и не имеет опыта работы в арбитраже, которым ей придется заниматься на новом посту.