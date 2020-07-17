СК сообщает, что экспертиза подтвердила подлинность останков детей Николая II цесаревича Алексея и княжны Марии

Следственный комитет сообщает, что экспертиза подтвердила подлинность останков детей Николая II цесаревича Алексея и княжны Марии. В этом сомневалась Русская православная церковь. Об этом «Известиям» рассказала старший следователь по особо важным делам Марина Молодцова.

Останки были найдены летом 2007-го года, через 16 лет после того, как под Екатеринбургом нашли останки последнего российского императора, его и супруги и их дочерей.

Останки цесаревича Алексея и княжны Марии сейчас находятся в Ново-Спасском мужском монастыре в Москве.