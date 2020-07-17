Министерство обороны объявило о масштабной проверке боеготовности войск и флотов

По словам министра Сергея Шойгу, проверка призвана оценить безопасность на юго-западе России, где по-прежнему сохраняется угроза терроризма, а также подготовиться к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ 2020», которое пройдет в сентябре.
2020-07-17T14:31:44+03:00
2020-07-17T14:31:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 17 июля 2020
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