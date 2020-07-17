ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске

Как говорится в сообщении Центра общественных связей, изъяты бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. Взрыв планировало провести в местах массового скопления людей. Задержан гражданин одной из центральноазиатских республик. В его телефоне обнаружена видеозапись с так называемой присяги лидерам террористам и переписка с обсуждением планируемого теракта.

Стоит напомнить, что в Хабаровске уже несколько дней продолжаются массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.