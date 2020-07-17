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14:10, 17 июля 2020

Выпускники и их родители просят отменить результаты ЕГЭ по химии, утверждая, что задания были необоснованно сложными

Выпускники и их родители просят отменить результаты ЕГЭ по химии – они утверждают, что задания были необоснованно сложными.

Более 10 тысяч человек подписали одну из по меньшей мере четырех петиций на портале Change.org, посвященных единому государственному экзамену по химии. Авторы подчеркивают, что школьной программы недостаточно, чтобы справиться с заданиями, увидев их у многих сдающих был шок, кто-то рыдал, кому-то даже пришлось обратиться за медицинской помощью. Автор другой петиции химик-технолог Сергей Арутюнян подчеркнул, что эти задания ЕГЭ годятся скорее для профессиональных химиков, чем для выпускников школ.

Как утверждается, детей готовили совершенно по другим зданиям. Попробовать сдать экзамен решила и учительница по химии из Красноярска, и она была очень удивлена, пишет издание НГС24. По словам педагога, некоторые задания она в принципе видела впервые. Однако она отметила, что задания хоть и высокого уровня сложности, но не выходят за рамки школьной программы. С ней категорически не согласны многие родители и выпускники. В комментариях к петиции и соцсетях они жалуются, что детей буквально завалили. Родители готовят обращение президенту.

В Рособрнадзоре между тем отчитались, что экзамены по химии прошли штатно. Их результаты должны быть известны через две недели.



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