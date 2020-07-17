Украинский МИД вновь призвал Россию признать ответственность за крушение «Боинга», сбитого в небе над Донбассом

Это заявление приурочено к 6-й годовщине трагедии, в которой погибли почти 300 человек.

Официальный Киев в очередной раз подчеркнул: ослаблять давление на Россию он не собирается. Украинское внешнеполитическое ведомство пообещало, что не только сделает все возможное для наказания виновных в гибели малазийского «Боинга», но и будет добиваться привлечения Москвы к ответственности и по другим процессам. Например, по нарушению Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

В Брюсселе, в свою очередь, также убеждены, что ответственность за случившееся 6 лет назад должна понести Россия. Об этом, в частности, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. К слову, одна из стран-членов сообщества – Нидерланды – не только придерживается схожей позиции, но и неделю назад подала иск против России в Европейский суд по правам человека. Параллельно судебный процесс по делу о сбитом «Боинге» идет в Окружном суде Гааги. Официально следствие обвинило 4-х человек – это бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин и трое подчиненных одного из лидеров сепаратистов. Ни один из обвиняемых лично в слушаниях не участвует.

По версии следствия, малазийский «Боинг» был сбит из зенитной ракетной установки «Бук», привезенной в зону конфликта в Донбассе из России. Москва неоднократно отрицала причастность к крушению «Боинга»,