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14:08, 17 июля 2020

Чешский журналист Мартин Лариш, друг арестованного Ивана Сафронова отрицает, что является агентом чешских спецслужб

Чешский журналист Мартин Лариш, друг арестованного в России по подозрению в госизмене Ивана Сафронова отрицает, что является агентом чешских спецслужб.

Лариша назвал агентом чешской разведки источник ТАСС в российских спецслужбах. Корреспондент газеты Людови новины опроверг жто, назвав «бредом и дезинформационным вбросом». При этом Лариш не отрицает, что сталкивался с Сафроновым как коллега, когда работал в Москве, выполняя задание редакции. Профессиональные отношения со временем переросли в дружеские, Иван ездил к своему чешскому приятелю в Прагу, более того, они общались в более широком кругу, с подругами. Все это Лариш обозначил в своем письме ВВС. Он уверяет, что Сафронов не имел и не мог иметь доступ к секретным материалам. Лариш добавил, что журналисты с подобного рода данными не работают. В качестве доказательства этого тезиса он привел в пример себя, заявив, что в Чехии отношения к гостайне не имел.


В настоящее время Мартин Лариш возглавляет «Центр анализа и предотвращения безопасности»



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