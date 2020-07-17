В Кремле считают недопустимыми попытки ограничения работы журналистов по освещению митингов

Издание «База» утверждает, что журналистам Приморья поступило техническое задание от местных властей, где якобы говорится о необходимости пугать местных жителей угрозой коронавируса и арестами в репортажах о протестах в Хабаровском крае в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. О негативном отношении к такого рода шагам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Власти Хабаровского края, тем временем, призывают местных жителей не участвовать в протестах из-за роста заболеваемости коронавирусом. До новой массовой акции остается меньше суток.

Протесты возле областной администрации продолжались всю неделю, а завтрашняя акция по своим масштабам может превзойти стихийный митинг прошлой субботы, который перерос в шествие по центральным улицам и стал одним из самых массовых мероприятий в истории края.

Манифестации запрещены указом самого Сергея Фургала из-за коронавируса. Призывы участвовать в акции в сетях замаскированы под предложения собраться и покормить голубей. Команда Фургала дистанцировалась от организации Сотрудников бюджетных учреждений начальство предупредило о нежелательности участия в новых протестах из-за плохой эпидемиологической ситуации.

Стоит отметить, что полиция на несогласованные акции до сих пор никак не реагировала, хотя в центре на площади Ленина все эти дни были усиленные меры безопасности. Сторонники Фургала опасаются силового разгона и задержаний в субботу. Для этого в Хабаровск якобы перебросили подкрепление Росгвардии. Нескольким политическим активистам накануне митинга намекнули на возможное уголовное преследование за экстремизм из-за публикаций в их блогах.



В свою очередь мэр Хабаровска Сергей Кравчук обвинил участников митингов в том, что они выходят на улицу за деньги. Градоначальник сказал это, отвечая на вопрос «Эха Москвы».

Участники протестов требуют открытого следствия по делу Сергея Фургала. По их мнению, губернатора должны вернуть в Хабаровск, где он продолжит исполнять свои полномочия в ожидании приговора. По обвинению в причастности к убийству предпринимателей Фургалу грозит пожизненный срок.