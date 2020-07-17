В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией, как сообщают его сотрудники, в эти минуты, проходят обыски

Представители силовых структур пришли в ФБК во время допроса политика Алексея Навального в Следственном комитете.

Силовики в защитной экипировке и масках пришли в офис фонда в том момент, когда его основатель политик Алексей Навальный присутствовал на допросе в СК по возбужденному ранее уголовному делу о клевете. Как отмечает в твиттере юрист ФБК Александр Головач, представители оперативной группы, несмотря на то, что обыск проводят уже далеко не в первый раз, поначалу в здании заблудились. Сотрудники ФБК высказывают опасения, что в очередной раз будет изъята техника, и предполагают, что действия силовиков связаны с возбужденным ранее делом в отношении Навального о якобы имевшей место «клевете на ветерана». Утром Навальный сообщил, что в рамках следствия ему было объявлено о помещении под подписку о невыезде. Поводом стало расследование из-за агитационного видео в поддержку поправок к Конституции с ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артеменко. О снявшихся в этом видео Навальный отозвался как о людях без совести. В Следственном комитете сообщали, что высказывание Навального, по словам ветерана, ухудшило его здоровье. Навальный связывает запрет покидать Москву со стремлением властей закрыть для него возможность ездить по регионам, поддерживая «Умное голосование» накануне предстоящих в стране выборов.

Алексей Навальный у себя в твиттере отметил, что в протокол сегодняшнего допроса его показания следователь вносить отказался.