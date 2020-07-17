Рабочие бастуют в Шереметьево из-за невыплаты сверхурочных во время ремонта взлетно-посадочной полосы у терминала «В»

Прокурор встретился с рабочими, которые бастуют в «Шереметьево» из-за невыплаты сверхурочных во время ремонта взлетно-посадочной полосы у терминала «В». По некоторым данным, в забастовке участвуют около 100 человек. «Шереметьево» называет забастовку внутренним делом подрядчика – компании «Энергострой». Администрация «Шереметьево» подчеркивает, что обеспечивает режимные требования и необходимые нормы безопасности на территории аэродрома, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов.