Рабочие бастуют в Шереметьево из-за невыплаты сверхурочных во время ремонта взлетно-посадочной полосы у терминала «В»

Прокурор встретился с рабочими, которые бастуют в «Шереметьево» из-за невыплаты сверхурочных во время ремонта взлетно-посадочной полосы у терминала «В». По некоторым данным, в забастовке участвуют около 100 человек. «Шереметьево» называет забастовку внутренним делом подрядчика – компании «Энергострой». Администрация «Шереметьево» подчеркивает, что обеспечивает режимные требования и необходимые нормы безопасности на территории аэродрома, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов.
2020-07-17T13:35:37+03:00
2020-07-17T13:35:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 17 июля 2020
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