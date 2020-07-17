На Change.org появились петиции с требованием отменить результаты ЕГЭ по химии, хотя самих результатов пока нет

На сайте Change.org появилось несколько петиций с требованием отменить результаты ЕГЭ по химии, хотя самих результатов пока нет. Учителя, родители и сами выпускники жалуются на сложность заданий, — сообщает Росбалт. Автор одной из петиций, Сергей Арутюнян, считает, что эти задания ЕГЭ подходят, скорее, для профессиональных химиков, чем для 11-классников. По его словам, на официальных сайтах для подготовки к ЕГЭ публиковались совсем другие задания.