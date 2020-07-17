Чешский журналист Мартин Лариш подтвердил, что знаком с Сафроновым, но отрицает, что работает на чешские спецслужбы

Чешский журналист Мартин Лариш подтвердил, что знаком с Иваном Сафроновым, но отрицает, что работает на чешские спецслужбы. Письмо Лариша публикует Би-би-си. По мнению адвоката Ивана Павлова, письмо Лариша позволит защите успешнее спорить с ФСБ и в конечном счете является подтверждением непричастности Сафронова к государственной измене. При этом Павлов заметил, что не видел оригинала письма. Защитник добавил, что в материалах дела, с которыми ознакомили адвокатов, Лариш не упоминается.

По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской разведкой и в 2017-м году передал представителю чешских спецслужб некие секретные сведения.