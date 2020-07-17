Акция «Накормим голубей» в поддержку Фургала пройдет завтра в Хабаровске

В субботу, 18 июля, в Хабаровске пройдет акция «Накормим голубей» в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Подробности в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал депутат Хабаровской городской думы, блогер «Злой дальневосточник» Александр Каян.

«Первое «кормление» мы видели уже в прошлую субботу. Это очень большая акция, и она одновременно совпадает с акцией в поддержку губернатора, которого арестовали, и мы все видели, как. Люди возмущены этим. И получается, что они две этих акции совмещают в одну. То есть, если уже переходить в более серьезное русло, люди выражают свой протест на задержание губернатора. Потому что то, как он был задержан — такое чувство, что унизили каждого жителя Хабаровского края. Каждый чувствует на себе какой-то отпечаток», — сказал он.

По словам А.Каяна, акция в субботу может стать такой же массовой, как и неделю назад. «Тысяч 50 было по моим подсчетам с учетом приходов, уходов. И я могу допустить, что завтра будет нечто подобное. Потому что те люди, с которыми я общался, которые были здесь, все говорили: «Я в следующую субботу приду», — заметил он.

А.Каян подчеркнул, что участники акции требуют открытого процесса, предоставления доказательств виновности губернатора, а также чтобы следствие над С.Фургалом велось в Хабаровске, а не в Москве.

«Люди требуют открытый суд, то есть хотят видеть эти неопровержимые доказательства, вникать в суд дела, брать комментарии у юристов, экспертов и так далее. Это очень важно. Сейчас почему такой протест — люди считают, что дело шито белыми нитками, непонятно, как что построено. Поэтому опасения есть за губернатора», — заключил он.

Акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала «Накормим голубей» пройдет 18 июля в центре Хабаровска. Начало акции в 12.00.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств 9 июля. После задержания его доставили в Москву, где суд арестовал губернатора до 9 сентября.