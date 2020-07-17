МИД Украины призвал Россию признать ответственность за гибель рейса MH17 «Малазийских авиалиний»

С таким заявлением внешнеполитическое ведомство выступило по случаю шестой годовщины трагедии, произошедшей в небе над Донбассом.

Украина настаивает, что Россия должна выполнить свои международные обязательства по части сотрудничества со следствием и признать ответственность за произошедшее 17 июля 2014-го. В заявлении министерства говорится о том, что страна намерена делать все возможное для установления истины и справедливости в деле крушения самолета. Киев подчеркивает, что настроен продолжить тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами по Совместной следственной группе, чтобы виновные понесли наказание в рамках уголовного процесса. МИД Украины подчеркивает важность иска в ЕСПЧ, который против России направили власти Голландии. В Киеве полагают, что будет способствовать и активизации процесса в Международном суде ООН для привлечения Москвы к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Российские власти этой ответственности, как и причастности к гибели трех сотен человек, не признают. Глава ведомства Дмитрий Кулеба на своей странице в Фейсбуке отметил, что мыслями и в молитвах его соотечественники с семьями и друзьями погибших на борту лайнера.

Год назад международная следственная группа объявила, что малазийский Боинг был сбит из комплекса «Бук», принадлежавшего российской зенитно-ракетной бригаде из Курска. Сейчас в Нидерландах идет судебный процесс над причастными к запуску ракеты. Трое из них – граждане России.