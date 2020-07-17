В России вновь зафиксировано около 6,5 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Всего в мире заразилось уже почти 14 миллионов человек.

Почти 760 тысяч инфицированных коронавирусом выявили в России за все время эпидемии. Последние недели прирост держится на одном уровне – регистрируется менее 7 тысяч новых заболевших в сутки. Число жертв эпидемии в стране превысило 12 тысяч. При этом Санкт-Петербург по суточному числу умерших более чем в два раза обогнал Москву. Если верить официальной статистике, выздоравливает в сутки людей больше, чем заражается. Такая же тенденция наметилась и в столице. Тем не менее, Москва по-прежнему лидирует по суточному приросту инфицированных – их почти 600. Свердловская область, которая накануне вышла на второе места по этому показателю, на этой позиции и осталась, вдвое отставая от Москвы по числу выявленных случаев. Как пишет издание URA.ru, коэффициент распространения коронавируса в регионе превышает единицу, а это значит, что санитарные врачи могут потребовать отмены ранее введенных послаблений карантина. На это накладывается острая нехватка койко-мест для пациентов, существование дефицита подтверждают власти. При этом в целом по стране, заявляют в Минздраве, занята лишь десятая часть коек.

Россия находится на 4 месте в мире по количеству инфицированных. Ее не так давно обогнала Индия, где число заболевших превысило 1 миллион. На первом месте по-прежнему США, на втором Бразилия.