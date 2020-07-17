Заместителем председателя Верховного суда может стать однокурсница президента Владимира Путина

Ирину Подносову на эту должность рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.

Споров о том, должна ли Подносова претендовать на крупную должность в Верховном суде, среди членов коллегии не было. Однокурснице президента не задали ни одного вопроса и лишь пожелали удачи и успехов. До последнего момента Подносова возглавляла Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, а перед этим – Ленинградский областной суд. В том же городе в 1975 году она окончила юридический факультет ЛГУ – одновременно с Путиным. Помимо должности зампреда Верховного суда Подносова может получить пост главы коллегии по экономическим спорам, которая фактически заменила собой Высший арбитражный суд как самостоятельную инстанцию. Предыдущий глава коллегии и зампред Верховного суда Олег Свириденко, как сообщается, решил подать в отставку.

Согласно законодательству, зампреды Верховного суда назначаются Советом Федерации по представлению президента. Путин пока кандидатуру Подносовой в верхнюю палату парламента не вносил.