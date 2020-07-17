Следователь СК сообщила, что молекулярно-генетические экспертизы подтвердили подлинность останков детей Николая II

Следователь СК Марина Молодцова сообщила, что молекулярно-генетические экспертизы подтвердили подлинность останков детей Николая II. По ее словам, биологическое родство по обоим родителям установлено с максимальной вероятностью и для цесаревича Алексея, и для великой княжны Марии. Старший следователь по особо важным делам при председателе СК в интервью газете «Известия» сказала, что в связи с малым количеством найденных костных фрагментов можно предположить, что есть и другие захоронения.

Сейчас останки дочери и сына последнего российского императора находятся на хранении в Ново-Спасском мужском монастыре в Москве, так с ними еще не закончили все необходимые экспертные исследования.