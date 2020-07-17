Депутат Хабаровской думы заявил, что на завтрашней акции в поддержку Фургала возможны провокации со стороны властей

Депутат Хабаровской городской думы, блогер «Злой дальневосточник» Александр Каян заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что на завтрашней акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возможны провокации со стороны властей.



«Возможны провокации. Мы в будние дни видели 1-2 провокаторов. С ними очень легко удалось справиться. Представьте, что мы увидим 50 провокаторов, которые пришли специально, чтобы дискредитировать акцию протеста», — сказал он.

А.Каян отметил, что цель провокаций – дискредитировать акцию в поддержку Фургала в репортажах на федеральных каналах. «Власть сделает так. Нужно же показать эту информацию на федеральных каналах. Возможны провокации, нападения на сотрудников полиции. И это покажут по федеральным каналам», — заметил он.

Акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала «Накормим голубей» пройдет 18 июля в Хабаровске. Начало акции в 12.00.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств 9 июля. После задержания его доставили в Москву, где суд арестовал губернатора до 9 сентября.