Власти Хабаровского края рекомендовали жителям не выходить на митинги из-за угрозы распространения коронавируса

Власти Хабаровского края сегодня рекомендовали жителям не выходить на митинги из-за угрозы распространения коронавируса. В заявлении на сайте краевого правительства говорится, что в регионе складывается тяжелая ситуация. За минувшие сутки, по данным чиновником, заболели 119 человек, что является самым высоким показателем на Дальнем Востоке. В администрации края напомнили, что все массовые акции в период действия ограничений, связанных с коронавирусом, являются несанкционированными.

Акции протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала продолжаются в регионе почти неделю. Мэр Хабаровска сергей Кравчук, отвечая на вопрос «Эха Москвы», обвинил демонстрантов в том, что они выходят на улицы за деньги.