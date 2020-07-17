В России стартовала внезапная проверка боеготовности армии

Она затронет войска сразу нескольких военных округов.

Внезапные проверки в российской армии стали уже традиционными: как правило, они проводятся раз в год. На этот раз в них будут участвовать войска Южного и Западного военных округов, ВДВ, а также морская пехота Северного и Тихоокеанского флота, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Всего речь идет о задействовании около 150 тысяч военных. Причины начала масштабной проверки не отличаются от тех, которые назывались в прошлом году. По словам Шойгу, смотр повлияет на допуск соединений к стратегическим учениям «Кавказ-2020», который запланирован на сентябрь. Кроме того, выбор Южного и Западного военных округов в Минобороны объясняют сохраняющейся террористической угрозой. Кто именно может быть ее источником, по мнению ведомства, не уточняется.

В прошлом году внезапная проверка проводилась среди войск Центрального, Южного и Восточного военных округов. Она также объяснялась необходимостью оценить готовность армии в Центрально-Азиатском регионе к борьбе с терроризмом.