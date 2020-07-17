Правозащитники сообщают о резком росте домашнего насилия во время пандемии

В мае этого года количество обращений выросло в два раза в сравнении со средними показателями. Об этом говорят данные доклада, который подготовлен независимыми юристами по информации, предоставленной 7 женскими неправительственными организациями. Также это подтверждается материалами центра Сестры и проекта Ты не одна, а также рядом других. Официальные данные тоже не противоречат тем, которые представили правозащитники. Уполномоченный по правам человека Светлана Москалькова заявила даже о более высоком росте – 2 с половиной раза. Впрочем, правоохранительные органы приводят совсем другие цифры. В апреле обращений в полицию стало даже меньше на 9 процентов чем в прошлом году.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутиерриш ранее заявлял, что с этой проблемой столкнулись во многих странах мира.