Политик Алексей Навальный возмутился действиями следователя, который назначил ему подписку о невыезде

Основатель Фонда борьбы с коррупцией предположил, что это сделано, чтобы он не мог ездить по регионам и поддерживать так называемое умное голосование. Навальный написал в Твиттере, что следователь отказался отразить в протоколе допроса его показания. Поэтому он и его адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев решили не подписывать протокол допроса.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете из-за высказывания в Твиттере Алексея Навального, который назвал участников съемок агитационного ролика телеканала RT предателями и продажными холуями. С жалобой обратился ветеран Великой Отечественной войны.