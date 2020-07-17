Депутат Мосгордумы усомнился в том, что с участка строительства Юго-Восточной хорды вывезли радиоактивный грунт

Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов усомнился в том, что работы по рекультивации участка строительства Юго-Восточной хорды произведены надлежащим образом и с участка вывезли зараженные радиацией грунты. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



«У меня огромные сомнения в том, что они действительно надлежащим образом провели работы по очистке территории. Основное основание для сомнений – то, что они всеми силами не допускали никого для контроля над тем, что там происходит», — сказал он.

П.Тарасов также отметил, что у него также возникали вопросы касательно профессиональной квалификации исполнителей работ.

Депутат выразил уверенность, что акции протеста в связи со строительством Юго-Восточной хорды будут продолжаться.

Сегодня генеральный директор ФГУП «Радон» Алексей Лужецкий заявил журналистам, что рекультивация участка и вывоз зараженного радиацией грунта с участка строительства Юго-Восточной хорды, расположенного вдоль завода полиметаллов, завершены. По его словам, ограничений для возобновления строительства на данной территории нет. С 17 июля начнутся работы по строительству трассы.